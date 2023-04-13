Нейт Диаз утверждает, что после победы в боксерском поединке вернется в UFC
Диаз хочет вернуться в UFC, но сначала дебютирует в боксе.
Диаз хочет вернуться в UFC, но сначала дебютирует в боксе.
Боец смешанных единоборств Нейт Диаз готовится дебютировать в боксе. 37-летний Диаз считается одним из лучших боксеров в UFC. Его соперником станет Джейк Пол. Бой состоится в августе, в городе Даллас, всего запланировано 8 раундов.
«Я здесь, чтобы покорить его. Я король боевых видов спорта, а затем я вернусь, чтобы получить пояса UFC», — цитирует Диаса промоутерская компания Most Valuable Promotions.
Американец Диаз в последнем бою победил Тони Фергюсона на турнире UFC 279 в сентябре. А 26-летний Пол может похвастаться 20 миллионами подписчиков на YouTube и участием в семи профессиональных боях с 2019 года.