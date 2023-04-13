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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Нейт Диаз утверждает, что после победы в боксерском поединке вернется в UFC

Диаз хочет вернуться в UFC, но сначала дебютирует в боксе.

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Источник: AP 2022

Боец смешанных единоборств Нейт Диаз готовится дебютировать в боксе. 37-летний Диаз считается одним из лучших боксеров в UFC. Его соперником станет Джейк Пол. Бой состоится в августе, в городе Даллас, всего запланировано 8 раундов.

«Я здесь, чтобы покорить его. Я король боевых видов спорта, а затем я вернусь, чтобы получить пояса UFC», — цитирует Диаса промоутерская компания Most Valuable Promotions.

Американец Диаз в последнем бою победил Тони Фергюсона на турнире UFC 279 в сентябре. А 26-летний Пол может похвастаться 20 миллионами подписчиков на YouTube и участием в семи профессиональных боях с 2019 года.

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