Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Мальорка
Хоккей. НХЛ
18.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.04
Бостон
Флорида
Все события
11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Тайсон Фьюри может вернуться на ринг уже летом

Подробности о следующем бое.

Наверх
Источник: Reuters

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести бой 22 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сказал промоутер Джордж Уоррен из Queensberry Promotions.

«Это могло бы быть 22 июля. У Джо Джойса есть пункт о матче-реванше с китайцем Чжаном Чжилэем и, если он его использует, это усложнит обсуждение. Но, в конце концов, Тайсон — босс, когда дело доходит до того, чего он хочет. Если он пожелает драться этим летом, он сообщит нам, и мы постараемся это сделать. Нам нужно знать как можно скорее, чтобы устроить бой. Поединок мог бы быть организован на стадионе в Великобритании. Но да, противники, выбор — всё обсудим с Тайсоном», — приводит слова Уоррена BoxingScene со ссылкой на International Boxing News.

«Это может быть. Это может быть», — заявил Фьюри в интервью изданию International Boxing News по поводу возвращения 22 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывшему президенту IBU Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения по...
Мария Шарапова вышла в свет в элегантном платье
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь