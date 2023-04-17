Тайсон Фьюри может вернуться на ринг уже летом
Подробности о следующем бое.
Подробности о следующем бое.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести бой 22 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сказал промоутер Джордж Уоррен из Queensberry Promotions.
«Это могло бы быть 22 июля. У Джо Джойса есть пункт о матче-реванше с китайцем Чжаном Чжилэем и, если он его использует, это усложнит обсуждение. Но, в конце концов, Тайсон — босс, когда дело доходит до того, чего он хочет. Если он пожелает драться этим летом, он сообщит нам, и мы постараемся это сделать. Нам нужно знать как можно скорее, чтобы устроить бой. Поединок мог бы быть организован на стадионе в Великобритании. Но да, противники, выбор — всё обсудим с Тайсоном», — приводит слова Уоррена BoxingScene со ссылкой на International Boxing News.
«Это может быть. Это может быть», — заявил Фьюри в интервью изданию International Boxing News по поводу возвращения 22 июля.