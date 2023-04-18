Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Милан
Хоккей. НХЛ
19.04
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
19.04
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
19.04
Вегас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Миннесота
ОТ
23
Все события
11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Майк Тайсон заявил, что может провести поединок с Холифилдом

Бывший чемпион мира по боксу готов снова выйти на ринг.

Наверх
Источник: Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон решил пока не заканчивать карьеру. 56-летний Тайсон все еще открыт для предложений по новому бою, если цена будет подходящей, пишут в TMZ Sports.

Когда спортсмена спросили о возможном матче-реванше, в котором он встретится со своим бывшим соперником Эвандером Холифилдом, он ответил: «Меня можно убедить».

За карьеру Майк Тайсон провел 58 поединков, одержал 50 побед, шесть поражений и два боя признали несостоявшимися.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ФК «Динамо» выпустил новую форму к столетию клуба
«ПСЖ» не торопится предлагать контракт Рамосу
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь