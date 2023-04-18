Майк Тайсон заявил, что может провести поединок с Холифилдом
Бывший чемпион мира по боксу готов снова выйти на ринг.
Бывший чемпион мира по боксу готов снова выйти на ринг.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон решил пока не заканчивать карьеру. 56-летний Тайсон все еще открыт для предложений по новому бою, если цена будет подходящей, пишут в TMZ Sports.
Когда спортсмена спросили о возможном матче-реванше, в котором он встретится со своим бывшим соперником Эвандером Холифилдом, он ответил: «Меня можно убедить».
За карьеру Майк Тайсон провел 58 поединков, одержал 50 побед, шесть поражений и два боя признали несостоявшимися.