Никита Цзю проведет бой с Бенджамином Боммбером в Мельбурне
Цзю встретится с Боммбером в мае.
Цзю встретится с Боммбером в мае.
Непобежденный боксер Никита Цзю проведет бой против австралийца Бенджамина Боммбера. Встреча состоится 24 мая в Мельбурне на «Маргарет Корт Арене», сообщает Fox Sports Australia.
Никита в своей профессиональной карьере провел пять боев и одержал пять побед. У Боммбера такая же статистика, как у Никиты.
Никита Цзю сын российского боксера, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. У Никиты есть старший брат Тим Цзю, который также является профессиональным боксером.