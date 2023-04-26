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13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Цзю проведет бой с Бенджамином Боммбером в Мельбурне

Цзю встретится с Боммбером в мае.

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Источник: AFP 2022

Непобежденный боксер Никита Цзю проведет бой против австралийца Бенджамина Боммбера. Встреча состоится 24 мая в Мельбурне на «Маргарет Корт Арене», сообщает Fox Sports Australia.

Никита в своей профессиональной карьере провел пять боев и одержал пять побед. У Боммбера такая же статистика, как у Никиты.

Никита Цзю сын российского боксера, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. У Никиты есть старший брат Тим Цзю, который также является профессиональным боксером.

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