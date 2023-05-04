Боксер Мэнни Пакьяо проиграл суд и теперь выплатит 5,1 миллиона долларов агентству Paradigm Sports
Мэнни Пакьяо выплатит агенству деньги за нарушение контракта.
Мэнни Пакьяо выплатит агенству деньги за нарушение контракта.
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл судебное разбирательство с агентством Paradigm Sports, сообщает MMA Fighting.
Суд в Калифорнии принял сторону Paradigm Sports и постановил, что Пакьяо должен выплатить 5,1 миллиона долларов за нарушение контракта, а также возместить расходы на адвокатов в размере двух миллионов долларов.
Компания Paradigm Sports подала в суд на Пакьяо в июне 2021 года. Причиной для судебного разбирательство стало то, что компания вела переговоры с Майки Гарсией после подписания контракта с Мэнни в феврале 2020 года. Однако, Пакьяо предпочел сотрудничать с Premier Boxing Champions и подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом.