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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Боксер Мэнни Пакьяо проиграл суд и теперь выплатит 5,1 миллиона долларов агентству Paradigm Sports

Мэнни Пакьяо выплатит агенству деньги за нарушение контракта.

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Источник: AP 2022

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл судебное разбирательство с агентством Paradigm Sports, сообщает MMA Fighting.

Суд в Калифорнии принял сторону Paradigm Sports и постановил, что Пакьяо должен выплатить 5,1 миллиона долларов за нарушение контракта, а также возместить расходы на адвокатов в размере двух миллионов долларов.

Компания Paradigm Sports подала в суд на Пакьяо в июне 2021 года. Причиной для судебного разбирательство стало то, что компания вела переговоры с Майки Гарсией после подписания контракта с Мэнни в феврале 2020 года. Однако, Пакьяо предпочел сотрудничать с Premier Boxing Champions и подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом.

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