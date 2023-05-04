Боксер Мэнни Пакьяо проиграл суд и теперь выплатит 5,1 миллиона долларов агентству Paradigm Sports

Суд в Калифорнии принял сторону Paradigm Sports и постановил, что Пакьяо должен выплатить 5,1 миллиона долларов за нарушение контракта, а также возместить расходы на адвокатов в размере двух миллионов долларов.

Компания Paradigm Sports подала в суд на Пакьяо в июне 2021 года. Причиной для судебного разбирательство стало то, что компания вела переговоры с Майки Гарсией после подписания контракта с Мэнни в феврале 2020 года. Однако, Пакьяо предпочел сотрудничать с Premier Boxing Champions и подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом.