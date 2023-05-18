Бой между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну не состоится
Британский боксер Энтони Джошуа не собирается проводить боксерский поединок против камерунского бойца ММА Франсиса Нганну.
Британский боксер Энтони Джошуа не собирается проводить боксерский поединок против камерунского бойца ММА Франсиса Нганну.
Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн в интервью Pub Talk:
«Я говорил с Энтони про этот бой. Ему нравится сама идея, но сейчас он сфокусирован на своей боксерской карьере и ему не хочется отвлекаться на посторонние вещи. Хотя Нганну — опасный соперник, Энтони хочет подготовиться к бою против Деонтея Уайлдера. И ему не кажется, что Нганну сможет подготовить его к Деонтею».
Джошуа выступает в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион 2012 и бывший Чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021).
Франсис Нганну — бывший чемпион UFC в тяжёлом весе.