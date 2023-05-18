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17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Бой между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну не состоится

Британский боксер Энтони Джошуа не собирается проводить боксерский поединок против камерунского бойца ММА Франсиса Нганну.

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Источник: Reuters

Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн в интервью Pub Talk:
«Я говорил с Энтони про этот бой. Ему нравится сама идея, но сейчас он сфокусирован на своей боксерской карьере и ему не хочется отвлекаться на посторонние вещи. Хотя Нганну — опасный соперник, Энтони хочет подготовиться к бою против Деонтея Уайлдера. И ему не кажется, что Нганну сможет подготовить его к Деонтею».

Джошуа выступает в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион 2012 и бывший Чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021).

Франсис Нганну — бывший чемпион UFC в тяжёлом весе.

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