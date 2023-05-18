Бой между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну не состоится

Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн в интервью Pub Talk:

«Я говорил с Энтони про этот бой. Ему нравится сама идея, но сейчас он сфокусирован на своей боксерской карьере и ему не хочется отвлекаться на посторонние вещи. Хотя Нганну — опасный соперник, Энтони хочет подготовиться к бою против Деонтея Уайлдера. И ему не кажется, что Нганну сможет подготовить его к Деонтею».