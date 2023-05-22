Брат экс-чемпиона WBO был убит в ходе перестрелки
Брат Джо Смита-младшего был убит в ходе перестрелки с неизвестным мужчиной в Мастик Бич, штат Нью-Йорк.
Брат Джо Смита-младшего был убит в ходе перестрелки с неизвестным мужчиной в Мастик Бич, штат Нью-Йорк.
Согласно BoxingScene, Смит вступил в перестрелку с неизвестным на парковке популярного местного бара Linsa Torr's Place на Neighborhood Road. Смит был застрелен 20 мая около двух часов ночи и был признан мертвым на месте преступления.
Джо Смит в прошлом году потерял титул WBO, проиграв Артуру Бетербиеву (19−0) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня 2022-го в Нью-Йорке, США.