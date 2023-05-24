Сын Кости Цзю, боксер Никита Цзю нокаутировал соперника в первом раунде

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Австралийский боксер Никита Цзю нокаутировал соотечественника Бенджамина Боммбера. Бой состоялся на турнире в Мельбурне. Цзю выступает в первой средней весовой категории. 25-летний Цзю отправил Боммбера в нокаут в первом раунде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=35af8447d57c5c1e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-219733832&hd=2&id=456239673&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Никиты Цзю шесть побед на профессиональном ринге при отсутствии поражений.