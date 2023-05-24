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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Кости Цзю, боксер Никита Цзю нокаутировал соперника в первом раунде

Никита нокаутировал австралийца Боммбера.

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Источник: соцсети

Австралийский боксер Никита Цзю нокаутировал соотечественника Бенджамина Боммбера. Бой состоялся на турнире в Мельбурне. Цзю выступает в первой средней весовой категории. 25-летний Цзю отправил Боммбера в нокаут в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Никиты Цзю шесть побед на профессиональном ринге при отсутствии поражений.

Никита Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю и брат Тима Цзю. Тим Цзю действующий временный чемпион мира по версии WBO и чемпион Австралии по версии IBF Australasian в первом среднем весе.

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