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17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Менеджер Ломаченко выступил с заявлением после скандального боя

Менеджер Василия Ломаченко попросил сохранить за боксером первое место в рейтингах WBA, WBO и WBC.

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Источник: AP 2022

В ночь на 21 мая Василий Ломаченко проиграл американцу Дэвину Хейни и не смог стать новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг). Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Представитель США успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас обратился к главам Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) с просьбой сохранить за его клиентом первое место в рейтингах этих организаций.

«Публика и все боксерское сообщество с осуждением отреагировали на исход боя, так как посчитали несправедливой победу Хейни. Этот результат лишил Ломаченко победы и мечты стать абсолютным чемпионом мира. Поскольку команда готовит апелляцию на исход боя, прошу сохранить Ломаченко в качестве первого номера рейтинга и обязательного претендента на титул в легком весе. Он заслуживает еще одного шанса на реализацию своих целей как можно скорее», — написал Климас в опубликованных в Твиттере письмах.

35-летний Ломаченко — двукратный победитель Олимпиады (Пекин-2008 и Лондон-2012) и экс-чемпион мира в трех весовых категориях.

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