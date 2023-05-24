Менеджер Ломаченко выступил с заявлением после скандального боя

В ночь на 21 мая Василий Ломаченко проиграл американцу Дэвину Хейни и не смог стать новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг). Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Представитель США успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас обратился к главам Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) с просьбой сохранить за его клиентом первое место в рейтингах этих организаций.

«Публика и все боксерское сообщество с осуждением отреагировали на исход боя, так как посчитали несправедливой победу Хейни. Этот результат лишил Ломаченко победы и мечты стать абсолютным чемпионом мира. Поскольку команда готовит апелляцию на исход боя, прошу сохранить Ломаченко в качестве первого номера рейтинга и обязательного претендента на титул в легком весе. Он заслуживает еще одного шанса на реализацию своих целей как можно скорее», — написал Климас в опубликованных в Твиттере письмах.