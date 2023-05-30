Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Вегас
06
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
Все события
12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Бой сына Кости Цзю может сорваться из-за укуса собаки

Обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю рискует не выйти на бой по необычной причине.

Наверх
Источник: AFP 2022

Выступающий за Австралию боксёр пару дней назад боксеру перенес операцию. Оказалось, что во время барбекю с друзьями Цзю-младшего за правое предплечье укусила собака.

Предварительно боксер и его команда утверждают, что проведению боя ничто не угрожает. Но тренироваться ему теперь нельзя.

Обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (22−0, 16 КО) 18 июня должен сразиться в австралийском Голд-Косте с мексиканцем Карлосом Окампо (35−2, 23 КО).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Капитан «Барыса» Михайлис стал игроком «Металлурга»
«Вест Хэму» за Влашича предложили 8 млн евро, клуб покупал его у...
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь