Бой сына Кости Цзю может сорваться из-за укуса собаки

Выступающий за Австралию боксёр пару дней назад боксеру перенес операцию. Оказалось, что во время барбекю с друзьями Цзю-младшего за правое предплечье укусила собака.

Предварительно боксер и его команда утверждают, что проведению боя ничто не угрожает. Но тренироваться ему теперь нельзя.