Бой сына Кости Цзю может сорваться из-за укуса собаки
Обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю рискует не выйти на бой по необычной причине.
Обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю рискует не выйти на бой по необычной причине.
Выступающий за Австралию боксёр пару дней назад боксеру перенес операцию. Оказалось, что во время барбекю с друзьями Цзю-младшего за правое предплечье укусила собака.
Предварительно боксер и его команда утверждают, что проведению боя ничто не угрожает. Но тренироваться ему теперь нельзя.
Обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (22−0, 16 КО) 18 июня должен сразиться в австралийском Голд-Косте с мексиканцем Карлосом Окампо (35−2, 23 КО).