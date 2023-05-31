Боксер Тим Цзю после укуса собаки: Чувствую себя хорошо

«Небольшое обновление. Чувствую себя хорошо, даже очень хорошо. Ничего страшного не случилось. Просто на выходных произошел небольшой инцидент, но мы готовы драться.



Спасибо всем за поддержку. Я действительно ценю это. Но повторюсь, я порядке. Планы не поменялись. Путь к званию абсолютного чемпиона продолжается. Я никогда не говорил об отказе от поединка или его переносе. Этого не будет! Я готов», — написал Цзю.



18 июня у Тима Цзю запланирован бой с мексиканцем Карлосом Окампо.