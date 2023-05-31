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14:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Боксер Тим Цзю после укуса собаки: Чувствую себя хорошо

Австралийский боксер, Тим Цзю разместил новый пост на своей странице в социальных сетях и сообщил о том, что чувствует себя хорошо. Спортсмена укусила собака. Сообщалось, что ему потребовалась операция.

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Источник: AFP 2022

«Небольшое обновление. Чувствую себя хорошо, даже очень хорошо. Ничего страшного не случилось. Просто на выходных произошел небольшой инцидент, но мы готовы драться.

Спасибо всем за поддержку. Я действительно ценю это. Но повторюсь, я порядке. Планы не поменялись. Путь к званию абсолютного чемпиона продолжается. Я никогда не говорил об отказе от поединка или его переносе. Этого не будет! Я готов», — написал Цзю.

18 июня у Тима Цзю запланирован бой с мексиканцем Карлосом Окампо.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю. У него есть брат Никита Цзю, который также выступает в боксе на профессиональном уровне. Тим действующий временный чемпион мира по версии WBO и чемпион Австралии по версии IBF Australasian в первом среднем весе.

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