Подписан контракт на бой Александра Усика против Тайсона Фьюри

Украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик подписал контракт на титульный бой против непобежденного британца Тайсона Фьюри.

«Да, мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Skill Challenge Promotions за усилия в организации этого поединка. Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — написал менеджер украинского боксера Эгис Климас в своих соцсетях.

36-летний Усик выигрывал золото Олимпийских игр 2012 года. В 2021 году Усик победил британского тяжеловеса Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по четырем версиям. В 2022 году Уси повторно победил Джошуа в матче-реванше. Александр Усик провел 20 боев в профессиональном боксе и одержал 20 побед.