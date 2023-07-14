Боксер Александр Усик будет баллотироваться на пост президента Украины

Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри, который является чемпионом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Украинец 26 августа проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа в польском городе Вроцлав.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал Усик YouTube-каналу Seconds Out в ответ на вопрос о планах на будущее.

36-летний Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» с 2022 по н.в.