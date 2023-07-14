Боксер Александр Усик будет баллотироваться на пост президента Украины
Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.
Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.
Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри, который является чемпионом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Украинец 26 августа проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа в польском городе Вроцлав.
«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал Усик YouTube-каналу Seconds Out в ответ на вопрос о планах на будущее.
36-летний Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring» с 2022 по н.в.