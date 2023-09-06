Команда Дюбуа подала протест на результат боя с Усиком

Поединок Усика и Дюбуа прошел 26 августа и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Усик упал на канвас и взял пятиминутный перерыв после удара британца ниже пояса. После боя Дюбуа заявил, что его лишили победы, потому что удар пришелся в корпус, а Уоррен сообщил о намерении обжаловать результат поединка. WBA признала, что Дюбуа нанес удар ниже пояса.

«Жалоба была подана сегодня, она была доработана по всем правилам, потом состоятся слушания. Я хотел бы, чтобы они приняли правильное решение, надеюсь будет реванш. Если быть реалистом, я не думаю, что они аннулируют результат боя. Он заслуживает реванша. Есть много видео и фотографий, где видно, куда прилетел удар. Видео демонстрирует, что рефери не дал никаких указаний по ударам ниже пояса и зонам, куда допустимо наносить удары.



Все боксеры носят свои шорты высоко, но Усику удалось остаться незамеченным. Его не били ниже пояса, его ударили в живот. На видео показано, что Усик готов продолжить бой, но судья говорит ему еще отдохнуть, мы будем это использовать в обжаловании решения», — цитирует Уоррена YouTube-канал Seconds Out.