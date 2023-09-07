Российский боксер рассказал, что потерял $ 10 млн из-за бизнес-проектов

«Да, я потерял $ 10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Естественно, я был к этому не готов. Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно, охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка. Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Все время я уделял только боксу», — сказал Ковалев в видео, опубликованном в одной из своих соцсетей.