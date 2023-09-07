Российский боксер рассказал, что потерял $ 10 млн из-за бизнес-проектов
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал, что потерял $ 10 млн из-за бизнес-проектов.
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал, что потерял $ 10 млн из-за бизнес-проектов.
«Да, я потерял $ 10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Естественно, я был к этому не готов. Ко мне стало прилипать много друзей-присосок с очень интересными бизнес-проектами, в которые я, конечно, охотно вкладывался. И по финалу они все были просто сказками про белого бычка. Это говорит о том, что у меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Все время я уделял только боксу», — сказал Ковалев в видео, опубликованном в одной из своих соцсетей.
На счету 40-летнего Ковалева 40 поединков, в которых он одержал 35 побед, 29 из которых нокаутом. Ранее он был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.