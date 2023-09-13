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20:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Фьюри расстроился из-за тренировок Нганну с Майком Тайсоном

Все дело в имени британского боксера.

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Источник: AP 2023

«Думаю, это грустно. Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня, а затем выйти проигравшим. Проигравшим человеку, названному в его честь. Думаю, он должен быть в моем углу, а не в противоположном, однако бизнес есть бизнес. Понимаю, что это строго бизнес. Независимо от того, чему он научит этого парня, независимо от того, сколько тренировок он проведет, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу», — цитирует Фьюри портал Boxing Social.

Бой Тайсона Фьюри с камерунцем Франсисом Нганну пройдет 28 октября.

Нганну, по прозвищу «Хищник», — экс-чемпион UFC в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри чемпион мира по боксу по версии WBC. Ранее британец также обладал титулами по версии IBF, WBA, WBO и IBO.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения.

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