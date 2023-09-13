Фьюри расстроился из-за тренировок Нганну с Майком Тайсоном

«Думаю, это грустно. Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня, а затем выйти проигравшим. Проигравшим человеку, названному в его честь. Думаю, он должен быть в моем углу, а не в противоположном, однако бизнес есть бизнес. Понимаю, что это строго бизнес. Независимо от того, чему он научит этого парня, независимо от того, сколько тренировок он проведет, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу», — цитирует Фьюри портал Boxing Social.