У боксера Сергея Ковалева угнали автомобиль в США

В воскресенье Ковалев выложил видео в одной из своих соцсетей, на котором показал четыре автомобиля. Спустя некоторое время он сказал, что не успел выложить видео, как у него угнали синий «Гелендваген».

«Утро у нас не совсем сегодня доброе. Все автомобили на месте, но одного нет. Тачку уперли прошлой ночью. Но ничего, будем искать», — сказал Ковалев.