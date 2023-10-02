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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

У боксера Сергея Ковалева угнали автомобиль в США

Проживающий в США российский боксер Сергей Ковалев рассказал, что у него угнали «Мерседес» G-класса.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Ковалев выложил видео в одной из своих соцсетей, на котором показал четыре автомобиля. Спустя некоторое время он сказал, что не успел выложить видео, как у него угнали синий «Гелендваген».

«Утро у нас не совсем сегодня доброе. Все автомобили на месте, но одного нет. Тачку уперли прошлой ночью. Но ничего, будем искать», — сказал Ковалев.

Боксер рассказал, что берег автомобиль и ездил на нем только на выходных. Теперь Ковалев будет ждать ответ от страховой компании, чтобы та выплатила компенсацию. Так же он отметил, что уже заказал себе «Мерседес» свежего года выпуска в другой расцветке.

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