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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК отказался допустить Мэнни Пакьяо к Олимпиаде в Париже

44-летний бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо не допущен МОК к Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает ТАСС

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Источник: AP 2023

Ранее Национальный олимпийский комитет Филиппин обратился в МОК с просьбой допустить Пакьяо в особом порядке к Олимпийским играм в Париже.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое AIBA установила еще в 2013 году как правило для боксерских турниров. Когда МОК в 2019 году отстранил AIBA, то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпийских игр в Токио и Париже в целях защиты интересов спортсменов. И поэтому МОК одобрил технические правила для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже», — заявил представитель МОК.

На счету Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо на протяжении карьеры долгое время считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории и входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.

На Филиппинах Пакьяо пользуется большой популярностью — боксер снимается в кино, был избран в сенат страны, а в 2022 году выставлял свою кандидатуру на пост президента Филиппин. За Пакьяо проголосовали 3.6 миллионов избирателей (6.8%).

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МОК отказался допустить Мэнни Пакьяо к Олимпиаде в Париже
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