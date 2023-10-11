МОК отказался допустить Мэнни Пакьяо к Олимпиаде в Париже

Ранее Национальный олимпийский комитет Филиппин обратился в МОК с просьбой допустить Пакьяо в особом порядке к Олимпийским играм в Париже.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое AIBA установила еще в 2013 году как правило для боксерских турниров. Когда МОК в 2019 году отстранил AIBA, то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпийских игр в Токио и Париже в целях защиты интересов спортсменов. И поэтому МОК одобрил технические правила для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже», — заявил представитель МОК.

На счету Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо на протяжении карьеры долгое время считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории и входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.