Бах: IBA не будет восстановлена как член олимпийского движения

В июне 2023 года IBA была исключена из олимпийского движения, поскольку не сумела решить финансовые и управленческие проблемы. В 2019 году IBA была лишена права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования.

«В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет — и точка. Мы дали им четыре года, наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение ситуации», — цитирует Баха Inside The Games.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев. IBA отказалась следовать рекомендациям МОК в отношении спортсменов из России и Беларуси.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал заявление Баха.

«Я считаю, что это незаконно. На каком основании они это делают? Нужно четко понимать основания. Были какие-то нарушения со стороны федерации, или что? Это полный бред, с моей точки зрения», — сказал Цзю корреспонденту «Спорт-Экспресса».