WBA подтвердила результат боя между Усиком и Дюбуа

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4c4d86ebbb0c1a1f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239322" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Усика и Дюбуа прошел в Польше 26 августа и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Усик упал на канвас и взял пятиминутный перерыв после удара британца ниже пояса. После боя Дюбуа заявил, что его лишили победы, он посчитал, что удар пришелся в корпус. Промоутер британца Фрэнк Уоррен обжаловал результат поединка. WBA признала, что Дюбуа нанес удар ниже пояса.

«После изучения всех документов, заключений всех инстанций и проверки соблюдения правил WBA постановили, что апелляция отклоняется и решение по результату боя остается прежним — победа Усика и защита чемпионского титула», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что решение об ударе ниже пояса и о том, может ли получивший его боксер продолжать бой, являются компетенцией рефери. Он единственный, кто уполномочен принимать эти решения.