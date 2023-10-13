WBA подтвердила результат боя между Усиком и Дюбуа

Поединок Усика и Дюбуа прошел в Польше 26 августа и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Усик упал на канвас и взял пятиминутный перерыв после удара британца ниже пояса. После боя Дюбуа заявил, что его лишили победы, он посчитал, что удар пришелся в корпус. Промоутер британца Фрэнк Уоррен обжаловал результат поединка. WBA признала, что Дюбуа нанес удар ниже пояса.
«После изучения всех документов, заключений всех инстанций и проверки соблюдения правил WBA постановили, что апелляция отклоняется и решение по результату боя остается прежним — победа Усика и защита чемпионского титула», — говорится в заявлении организации.
Отмечается, что решение об ударе ниже пояса и о том, может ли получивший его боксер продолжать бой, являются компетенцией рефери. Он единственный, кто уполномочен принимать эти решения.
Усик является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.