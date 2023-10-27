Представитель Тайсона: Майк окончательно завершил карьеру
Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира подчеркнул, что Майк Тайсон более не собирается участвовать в боксерских поединках.
Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира подчеркнул, что Майк Тайсон более не собирается участвовать в боксерских поединках.
Ранее российский боец Федор Емельяненко высказался о желании провести боксерский поединок против Тайсона.
«Нет, Тайсон больше не собирается проводить бои. Майк окончательно завершил карьеру», — приводит ТАСС слова представителя Тайсона.
Сам Тайсон подтвердил отказ от встречи с российским бойцом.
«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — сказал экс-чемпион мира.
Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов WBC, WBA и IBF.
Последний выставочный бой Майк Тайсон провел в 2020 году против американца Роя Джонса-младшего, имеющего также и российское гражданство. Бой двух экс-чемпионов завершился вничью.