Представитель Тайсона: Майк окончательно завершил карьеру

Ранее российский боец Федор Емельяненко высказался о желании провести боксерский поединок против Тайсона.

«Нет, Тайсон больше не собирается проводить бои. Майк окончательно завершил карьеру», — приводит ТАСС слова представителя Тайсона.

Сам Тайсон подтвердил отказ от встречи с российским бойцом.

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — сказал экс-чемпион мира.

Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов WBC, WBA и IBF.