Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
21
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Все события
Фоторепортажи
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Представитель Тайсона: Майк окончательно завершил карьеру

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира подчеркнул, что Майк Тайсон более не собирается участвовать в боксерских поединках.

Наверх
Источник: AP 2023

Ранее российский боец Федор Емельяненко высказался о желании провести боксерский поединок против Тайсона.

«Нет, Тайсон больше не собирается проводить бои. Майк окончательно завершил карьеру», — приводит ТАСС слова представителя Тайсона.

Сам Тайсон подтвердил отказ от встречи с российским бойцом.

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — сказал экс-чемпион мира.

Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов WBC, WBA и IBF.

Последний выставочный бой Майк Тайсон провел в 2020 году против американца Роя Джонса-младшего, имеющего также и российское гражданство. Бой двух экс-чемпионов завершился вничью.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменосец-победитель. Умер легендарный биатлонист Виктор Маматов
Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь