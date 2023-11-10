Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона в полусреднем весе

36-летний Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в июле 2023 года, когда победил техническим нокаутом в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса. К своему титулу по версии WBO Кроуфорд добавил пояса IBF, WBA and WBC.

«25 августа мы отправили в промоутерскую компанию Кроуфорда письмо, предписывающее начать переговоры о бое с временным чемпионом Джароном Эннисом.



Переговоры должны были закончиться к 24 сентября. 22 сентября мы получили ответ от представителей Кроуфорда, что в контракте на бой с Эрролом Спенсом есть пункт о незамедлительном реванше, которым воспользовался Спенс.



Правило 3.В устава IBF гласит, что ни один контракт на проведение чемпионского боя не должен содержать пунктов, противоречащих обязательным защитам титула. На основании вышеизложенного IBF отзывает звание чемпиона мира у Теренса Кроуфорда», — говорится в заявлении IBF.