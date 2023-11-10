Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона в полусреднем весе
IBF лишила Теренса Кроуфорда чемпионского пояса.
IBF лишила Теренса Кроуфорда чемпионского пояса.
36-летний Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в июле 2023 года, когда победил техническим нокаутом в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса. К своему титулу по версии WBO Кроуфорд добавил пояса IBF, WBA and WBC.
Международная боксерская федерация (IBF) за отказ от поединка с обязательным претендентом американцем Джароном Эннисом лишила Кроуфорда чемпионского пояса.
«25 августа мы отправили в промоутерскую компанию Кроуфорда письмо, предписывающее начать переговоры о бое с временным чемпионом Джароном Эннисом.
Переговоры должны были закончиться к 24 сентября. 22 сентября мы получили ответ от представителей Кроуфорда, что в контракте на бой с Эрролом Спенсом есть пункт о незамедлительном реванше, которым воспользовался Спенс.
Правило 3.В устава IBF гласит, что ни один контракт на проведение чемпионского боя не должен содержать пунктов, противоречащих обязательным защитам титула. На основании вышеизложенного IBF отзывает звание чемпиона мира у Теренса Кроуфорда», — говорится в заявлении IBF.
Чемпионом IBF в полусреднем весе был объявлен Джарон Эннис.
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