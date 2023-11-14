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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Альварес признан лучшим боксером года по версии WBC

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес признан лучшим боксером года по версии Всемирного боксерского совета, сообщается на официальном сайте WBC.

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Источник: AP 2023

В мае Альварес победил британца Джона Райдера, 12-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу мексиканца. В сентябре он победил американца Джермелла Чарло, также единогласным решением судей, сохранив титулы по версии WBC, WBA Super, WBО и IBF. 33-летний Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2011 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом.

Церемония вручения наград прошла на торжественном вечере Всемирного боксерского совета в Ташкенте. Награды от главы организации Маурисио Сулеймана получили бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд, чемпион по версиям WBA, IBF и WBO в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик.

В активе Альвареса 60 побед, 39 из них нокаутом, при двух поражениях и двух ничьих на профессиональном ринге.

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 Альварес признан лучшим боксером года по версии WBC
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