Альварес признан лучшим боксером года по версии WBC

В мае Альварес победил британца Джона Райдера, 12-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу мексиканца. В сентябре он победил американца Джермелла Чарло, также единогласным решением судей, сохранив титулы по версии WBC, WBA Super, WBО и IBF. 33-летний Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2011 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом.

Церемония вручения наград прошла на торжественном вечере Всемирного боксерского совета в Ташкенте. Награды от главы организации Маурисио Сулеймана получили бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд, чемпион по версиям WBA, IBF и WBO в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик.