Стала известна дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри

Изначально чемпионский бой должен был состояться 23 декабря 2023 года, но по инициативе Фьюри бой был перенесен. 28 октября британец провел боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и раздельным судейским решением одержал победу. После десятираундового поединка 35-летний британец запросил дополнительное время на восстановление и подготовку к бою с украинцем.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего украинца 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, победив техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев на профессиональной ринге, одержав 34 победы (24 — нокаутом) при одном ничейной результате.