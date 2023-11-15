Дмитрий Бивол узнал имя соперника на титульный бой WBA
Российскому чемпиону мира по версии WBA предстоит титульный бой 23 декабря.
Российскому чемпиону мира по версии WBA предстоит титульный бой 23 декабря.
Российский боксер Дмитрий Бивол, чемпион мира WBA в полутяжелом весе, проведет следующий поединок против британца Линдона Артура, сообщает ESPN.
Титульный бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 23 декабря.
Дмитрий Бивол провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Линдона Артура 23 выигрыша в 24 поединках.
Британский боксер в тяжелом весе Энтони Джошуа в Эр-Рияде сразится со шведом Отто Валлином.
Американец Деонтей Уайлдер в тот же день будет биться с бывшим чемпионом мира по версии WBO из Новой Зеландии Джозефом Паркером.