Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Сербия
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Флорида
35
Хоккей. НХЛ
16.11
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Нью-Джерси
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Аризона
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Анахайм
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Тампа-Бэй
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Вегас
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Питтсбург
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
12
Все события
Фоторепортажи
10Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Бивол узнал имя соперника на титульный бой WBA

Российскому чемпиону мира по версии WBA предстоит титульный бой 23 декабря.

Наверх
Источник: AP 2023

Российский боксер Дмитрий Бивол, чемпион мира WBA в полутяжелом весе, проведет следующий поединок против британца Линдона Артура, сообщает ESPN.

Титульный бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 23 декабря.

Дмитрий Бивол провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Линдона Артура 23 выигрыша в 24 поединках.

Британский боксер в тяжелом весе Энтони Джошуа в Эр-Рияде сразится со шведом Отто Валлином.

Американец Деонтей Уайлдер в тот же день будет биться с бывшим чемпионом мира по версии WBO из Новой Зеландии Джозефом Паркером.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин и Кузнецов пришли на матч «Вашингтона» с щенятами: видео
УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь