Дмитрий Бивол узнал имя соперника на титульный бой WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол, чемпион мира WBA в полутяжелом весе, проведет следующий поединок против британца Линдона Артура, сообщает ESPN.

Титульный бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 23 декабря.

Дмитрий Бивол провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Линдона Артура 23 выигрыша в 24 поединках.

Британский боксер в тяжелом весе Энтони Джошуа в Эр-Рияде сразится со шведом Отто Валлином.