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10Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец ММА Нганну включен в топ-10 боксеров-тяжеловесов по версии WBC

Боец ММА Фрэнсис Нганну занял 10-ю строчку в рейтинге тяжелой весовой категории по версии WBC, сообщается в заявлении организации в соцсетях.

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Источник: Reuters

28 октября действующий чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри победил раздельным решением Нганну в поединке за специальный пояс WBC.

Француз камерунского происхождения в третьем раунде отправил Фьюри в нокдаун, а после боя выразил несогласие с результатом. Дебютировавший на профессиональном ринге Нганну является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе.

«Фрэнсис Нганну проделал выдающуюся работу против действующего чемпиона WBC в тяжелом весе, поэтому совет директоров WBC принял решение поставить его на 10-е место в рейтинге тяжелого дивизиона», — говорится в заявлении Всемирного боксерского совета.

37 летний Нганну одержал 17 побед в ММА при трех поражениях. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта.

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