Боец ММА Нганну включен в топ-10 боксеров-тяжеловесов по версии WBC

28 октября действующий чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри победил раздельным решением Нганну в поединке за специальный пояс WBC.

Француз камерунского происхождения в третьем раунде отправил Фьюри в нокдаун, а после боя выразил несогласие с результатом. Дебютировавший на профессиональном ринге Нганну является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе.

«Фрэнсис Нганну проделал выдающуюся работу против действующего чемпиона WBC в тяжелом весе, поэтому совет директоров WBC принял решение поставить его на 10-е место в рейтинге тяжелого дивизиона», — говорится в заявлении Всемирного боксерского совета.