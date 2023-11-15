Боец ММА Нганну включен в топ-10 боксеров-тяжеловесов по версии WBC
Боец ММА Фрэнсис Нганну занял 10-ю строчку в рейтинге тяжелой весовой категории по версии WBC, сообщается в заявлении организации в соцсетях.
Боец ММА Фрэнсис Нганну занял 10-ю строчку в рейтинге тяжелой весовой категории по версии WBC, сообщается в заявлении организации в соцсетях.
28 октября действующий чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри победил раздельным решением Нганну в поединке за специальный пояс WBC.
Француз камерунского происхождения в третьем раунде отправил Фьюри в нокдаун, а после боя выразил несогласие с результатом. Дебютировавший на профессиональном ринге Нганну является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе.
«Фрэнсис Нганну проделал выдающуюся работу против действующего чемпиона WBC в тяжелом весе, поэтому совет директоров WBC принял решение поставить его на 10-е место в рейтинге тяжелого дивизиона», — говорится в заявлении Всемирного боксерского совета.
37 летний Нганну одержал 17 побед в ММА при трех поражениях. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта.