Мейвезер проведет второй бой с внуком босса американской мафии

Поединок состоится в Лас-Вегасе в рамках недели Супербоула — главного матча сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ), который состоится 11 февраля 2024 года. Точная дата и место поединка будут объявлены позднее.

Первый бой Мейвезера и Готти прошел 11 июня в штате Флорида. Поединок был остановлен после массовой потасовки, которая вспыхнула в шестом раунде. Готти продолжал боксировать, несмотря на решение рефери остановить бой, после чего на ринг выбежали телохранители Мейвезера. В итоге потасовка приобрела массовый характер, перекинувшись за пределы ринга, и была остановлена только после вмешательства полиции. Позднее атлетическая комиссия Флориды отстранила Готти на шесть месяцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4f9eb4fbbec29ab7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239802" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

46-летний Мейвезер одержал 50 побед на профессиональном ринге (27 — нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Последний профессиональной бой американец провел в 2017 году, в которому одержал победу над бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

После окончания карьеры Мейвезер провел семь выставочных боев. В трех из них он одержал победы нокаутом, в трех других победитель объявлен не был. Последний поединок с Готти был признан несостоявшимся.