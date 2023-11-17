Мейвезер проведет второй бой с внуком босса американской мафии

Поединок состоится в Лас-Вегасе в рамках недели Супербоула — главного матча сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ), который состоится 11 февраля 2024 года. Точная дата и место поединка будут объявлены позднее.
Первый бой Мейвезера и Готти прошел 11 июня в штате Флорида. Поединок был остановлен после массовой потасовки, которая вспыхнула в шестом раунде. Готти продолжал боксировать, несмотря на решение рефери остановить бой, после чего на ринг выбежали телохранители Мейвезера. В итоге потасовка приобрела массовый характер, перекинувшись за пределы ринга, и была остановлена только после вмешательства полиции. Позднее атлетическая комиссия Флориды отстранила Готти на шесть месяцев.
46-летний Мейвезер одержал 50 побед на профессиональном ринге (27 — нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Последний профессиональной бой американец провел в 2017 году, в которому одержал победу над бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.
После окончания карьеры Мейвезер провел семь выставочных боев. В трех из них он одержал победы нокаутом, в трех других победитель объявлен не был. Последний поединок с Готти был признан несостоявшимся.
31‑летний Готти с 2017 года профессионально выступает в смешанных единоборствах. На его счету пять побед и одно поражение. В США он известен как внук влиятельного мафиози Джона Готти, который был арестован в декабре 1990 года и приговорен к пожизненному заключению. В 2002 году, находясь в тюрьме, он скончался от рака в возрасте 61 года.