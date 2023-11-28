Боксер Отто Валлин назвал слабое место украинца Александра Усика

"В последнем бою Усика нокаутировал Даниэль Дюбуа. Я знаю, что Даниэль нанес разрешенный удар, а Усик начал жаловаться, валяясь на полу. Судья совершил ужасную ошибку, дав Усику больше времени на восстановление. Это незаконно, я не понял этого.

То же самое было в других боях Усика. Я изучал поединок Александра против Мурата Гассиева. Украинец жаловался на удары по корпусу и все такое. Думаю, корпус — его слабое место", — заявил Валлин в интервью talkSPORT Boxing.

Ранее стало известно, что самый ожидаемый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего украинца 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу, 14 из них нокаутом.