Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Клермон Фут
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья
ПСВ
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Динамо Мн
53
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Локомотив
22
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Ланс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Унион Б
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Зальцбург
Футбол. Кубок России
18:15
Ростов
ЦСКА
11
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
Зенит
10
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Витязь
41
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
Спартак
10
Хоккей. НХЛ
30.11
Коламбус
Монреаль
Хоккей. НХЛ
30.11
Рейнджерс
Детройт
Хоккей. НХЛ
30.11
Лос-Анджелес
Вашингтон
Все события
Фоторепортажи
66Фанатки в Самаре нарекли Гуменника Царем
21Карьера Алана Дзагоева
19:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Ирландский тренер выступил против бойкота россиян на ЧМ по боксу

Джон Джойс, тренер члена юношеской сборной Ирландии по боксу, выступил против бойкота россиян и белорусов на проходящем в Армении чемпионате мира AIBA.

Наверх
Источник: Соцсети

Ранее стало известно, что боксёрская федерация Ирландии выступает против встречи своих спортсменов с боксёрами из России и снимает их с соревнований. Соперником подопечного Джойса, Джона Донохью, по четвертьфиналу стал россиянин Захар Беспалов.

«Нам разрешено судить боксёров из России и Беларуси, но мы не можем с ними боксировать. Это не имеет смысла.

Единственные, кто проигрывает, это дети. Джону 15 лет. Он не вовлечён в политику, он просто парень, который хочет боксировать. Это его крупнейший поединок в карьере, и у него отличный шанс на медаль. Он считает, что может победить, и нет справедливости в том, что ему запрещают боксировать. Дайте ему сделать это», — приводит слова Джойса RTE,

По информации RTE, глава Федерации бокса Ирландии Джерри О'Мэхони планирует прекратить бойкот и разрешить 15-летнему Джону Донохью выйти на бой против россиянина Беспалова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Смолов рассказал, как они с супругой назвали дочь
Франция и США стали предпочтительными кандидатами на проведение...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь