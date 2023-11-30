Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от четырех поясов

«В легком весе я сделал все, что мог. Самым большим боем для меня в этой весовой категории является поединок против Джервонты Дэвиса, но его команда не проявляет ко мне интереса. Я перерос этот дивизион, поэтому сейчас буду сражаться в 140 фунтах, чтобы завоевать титул во второй весовой категории. После этого поединка надеюсь подняться в полусредний вес, чтобы получить титул в третьем дивизионе», — сказал Хейни.