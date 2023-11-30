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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от четырех поясов

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни принял решение отказаться от всех четырех титулов.

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Источник: AP 2023

Дэвин Хейни сообщил, что освободит пояса накануне боя с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом.

«В легком весе я сделал все, что мог. Самым большим боем для меня в этой весовой категории является поединок против Джервонты Дэвиса, но его команда не проявляет ко мне интереса. Я перерос этот дивизион, поэтому сейчас буду сражаться в 140 фунтах, чтобы завоевать титул во второй весовой категории. После этого поединка надеюсь подняться в полусредний вес, чтобы получить титул в третьем дивизионе», — сказал Хейни.

Хейни стал абсолютным чемпионом в легком весе после победы над Джорджем Камбососом. В мае 2023 года 25-летний Хейни защитил свой титул абсолютного чемпиона благодаря победе единогласным решением судей над украинским боксером Василием Ломаченко. В легком весе Хейни провел по две защиты поясов WBA Super, WBO, IBFи The Ring, а также шесть раз успешно защитил пояс WBC.
Дэвин Хейни провел 30 поединков и во всех одержал победы, в 15 из них — нокаутом.
Бой Хейни с Прогрейсом состоится 9 декабря.

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