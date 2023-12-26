Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
42
Футбол. Зарубежный
22:30
Брентфорд
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
Коламбус
Хоккей. НХЛ
28.12
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
28.12
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
Оттава
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
Бостон
Хоккей. НХЛ
28.12
Миннесота
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.12
Нэшвилл
Каролина
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
Даллас
Хоккей. НХЛ
28.12
Аризона
Колорадо
Хоккей. НХЛ
28.12
Чикаго
Виннипег
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
26 декабря, источник: Sportmail.ru

Японец Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Японский боксер Наоя Иноуэ объединил четыре чемпионских пояса во втором легчайшем весе (до 55,22 кг).

Наверх
Источник: AFP 2023

В объединительном поединке, который состоялся в Токио, Наоя Иноуэ победил филиппинца Марлона Тапалеса. Поединок завершился нокаутом в десятом раунде.

Таким образом, Иноуэ защитил свои титулы по версиям WBC и WBO, а также отобрал принадлежащие Тапалесу чемпионские пояса во версиям IBF и WBA.

На счету 30-летнего Иноуэ теперь 26 побед и ни одного поражения. 31-летний Тапалес потерпел четвертое поражение в карьере при 37 победах.

Иноуэ в декабре 2022 года стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг). Летом японец поднялся во второй легчайший вес и отобрал титулы WBC и WBO у американца Стивена Фултона.

Ранее Иноуэ завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не просто развлечение: эти виды спорта продлевают жизнь на 10 лет
«Авангард» подписал контракт с призером ОИ-2022 словаком Юрчо
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь