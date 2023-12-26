Японец Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Японский боксер Наоя Иноуэ объединил четыре чемпионских пояса во втором легчайшем весе (до 55,22 кг).
Японский боксер Наоя Иноуэ объединил четыре чемпионских пояса во втором легчайшем весе (до 55,22 кг).
В объединительном поединке, который состоялся в Токио, Наоя Иноуэ победил филиппинца Марлона Тапалеса. Поединок завершился нокаутом в десятом раунде.
Таким образом, Иноуэ защитил свои титулы по версиям WBC и WBO, а также отобрал принадлежащие Тапалесу чемпионские пояса во версиям IBF и WBA.
На счету 30-летнего Иноуэ теперь 26 побед и ни одного поражения. 31-летний Тапалес потерпел четвертое поражение в карьере при 37 победах.
Иноуэ в декабре 2022 года стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг). Летом японец поднялся во второй легчайший вес и отобрал титулы WBC и WBO у американца Стивена Фултона.
Ранее Иноуэ завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).