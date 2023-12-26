Японец Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира по боксу

В объединительном поединке, который состоялся в Токио, Наоя Иноуэ победил филиппинца Марлона Тапалеса. Поединок завершился нокаутом в десятом раунде.

Таким образом, Иноуэ защитил свои титулы по версиям WBC и WBO, а также отобрал принадлежащие Тапалесу чемпионские пояса во версиям IBF и WBA.

На счету 30-летнего Иноуэ теперь 26 побед и ни одного поражения. 31-летний Тапалес потерпел четвертое поражение в карьере при 37 победах.

Иноуэ в декабре 2022 года стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг). Летом японец поднялся во второй легчайший вес и отобрал титулы WBC и WBO у американца Стивена Фултона.