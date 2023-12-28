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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Боксер Джонсон: У меня где-то 20 маек с флагом России и Путиным

Американский боксер Кевин Джонсон находится в ожидании российского паспорта.

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Источник: РИА "Новости"

Кевин Джонсон обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства сразу после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года. При подаче документов американцев указал отчество Владимирович. С тех пор Джонсону была выдана лицензия Федерации бокса России, он провел поединки с Марком Петровским, Максимом Бабаниным, но паспорт Джонсон так и не получил.

«Я уже россиянин, а паспорт должен получить со дня на день. Близкие поддержали мое решение. Я всю жизнь отличался от других. Я делаю что-то, и люди потом понимают, зачем я это делал. Я не большой любитель говорить, я человек дела. Даже мои родственники не знают обо мне многого, потому что я мало говорю. Это моя жизнь, и я ее автор, режиссер и исполнитель главной роли», — приводит «Матч ТВ» слова Джонсона.

Также Джонсон ответил на вопрос, сколько у него маек с флагом и портретом президента РФ.

«Где-то 15−20. Мне нравится. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин. Это прекрасно», — добавил боксер.

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