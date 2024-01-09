Нганну и Джошуа получат восьмизначные гонорары за бой в марте

На днях британский промоутер Эдди Хирн объявил, что состоялась сделка по организации боя между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа с экс-обладателем титула UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсисом Нганну. Они подерутся в марте на турнире в Эр-Рияде.

За прошлый боксерский поединок с Тайсоном Фьюри Нганну заработал $10 млн, такую сумму назвал сам Фьюри на пресс-конференции перед боем. Несмотря на то, что Нганну проиграл, он заработал больше, чем за все свои 14 боев в UFC.

Агент экс-чемпиона UFC Маркел Мартин подтвердил, что за бой с Джошуа его подопечный получит более $10 млн.

«Самое приятное, что он заработал каждый пенни. Я не могу быть более счастлив за него», — приводит слова Мартина издание Sports Business Journal.