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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Нганну и Джошуа получат восьмизначные гонорары за бой в марте

Стало известно, сколько заработают за боксерский бой, который пройдет в марте, Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа.

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Источник: Reuters

На днях британский промоутер Эдди Хирн объявил, что состоялась сделка по организации боя между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа с экс-обладателем титула UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсисом Нганну. Они подерутся в марте на турнире в Эр-Рияде.

За прошлый боксерский поединок с Тайсоном Фьюри Нганну заработал $10 млн, такую сумму назвал сам Фьюри на пресс-конференции перед боем. Несмотря на то, что Нганну проиграл, он заработал больше, чем за все свои 14 боев в UFC.

Агент экс-чемпиона UFC Маркел Мартин подтвердил, что за бой с Джошуа его подопечный получит более $10 млн.

«Самое приятное, что он заработал каждый пенни. Я не могу быть более счастлив за него», — приводит слова Мартина издание Sports Business Journal.

В свою очередь Forbes предполагает, что Джошуа запросил за бой $50 млн — столько же, сколько заработал за поединок с Нганну Тайсон Фьюри.

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