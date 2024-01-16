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19:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Костя Цзю предостерег Даню Милохина перед дебютным боем

Известный исполнитель Даня Милохин проведет поединок с индийским блогером Аджмалом Ханом 16 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предостерег популярного блогера Даню Милохина перед дебютным боксерским поединком.

"Дане Милохину 22 года, ну о каких перспективах в профессиональном боксе может идти речь? Это все для определенного хайпа. Если бы он хотел заниматься боксом профессионально, то нужно было это делать с рождения. Кто его знает, но в такие вещи и чудеса как с Милохиным я не верю!

Он не знает, что такое бокс — это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Если он хочет чисто «pay for my hype», то это неправильно. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них. Если Милохин хочет связать себя с профессиональным боксом, то должен заняться усердной подготовкой и нанять правильный тренерский состав. Если Даня проведет один бой и чисто для понтов, то не советую ему идти в бокс", — приводит Sport24 слова Цзю.

Ранее стало известно, что Милохин проведет свой первый боксерский бой 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Его соперником выступит Аджмал Хан, у которого 3,5 млн подписчиков в соцсетях. Это больше, чем у Милохина, у которого на данный момент 3,1 млн подписчиков.

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