Костя Цзю предостерег Даню Милохина перед дебютным боем

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предостерег популярного блогера Даню Милохина перед дебютным боксерским поединком.

"Дане Милохину 22 года, ну о каких перспективах в профессиональном боксе может идти речь? Это все для определенного хайпа. Если бы он хотел заниматься боксом профессионально, то нужно было это делать с рождения. Кто его знает, но в такие вещи и чудеса как с Милохиным я не верю!

Он не знает, что такое бокс — это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Если он хочет чисто «pay for my hype», то это неправильно. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них. Если Милохин хочет связать себя с профессиональным боксом, то должен заняться усердной подготовкой и нанять правильный тренерский состав. Если Даня проведет один бой и чисто для понтов, то не советую ему идти в бокс", — приводит Sport24 слова Цзю.