Американский боксер отказался от боя с чемпионом мира Тимом Цзю

Цзю в октябре 2023 года без боя стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 69,9 килограмма. Это стало возможно после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл. В WBO еще до боя заявили, что санкционируют поединок, но, как только Джермелл выйдет в ринг, он лишится титула по этой версии, а пояс перейдет к временному чемпиону — Тиму Цзю.