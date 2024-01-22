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20:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский боксер отказался от боя с чемпионом мира Тимом Цзю

Эриксон Лубин отказался от провести бой против чемпиона мира по версии WBO австралийца Тима Цзю, сообщает Aus Boxing в одной из соцсетей.

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Источник: boxingscene.com

Переговоры о бое Лубина и Цзю не увенчались успехом. Сейчас представители Цзю занимаются организацией поединка против американцев Теренса Кроуфорда и Верджила Ортиса. Оба спортсмена заинтересованы в бое.

Цзю в октябре 2023 года без боя стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 69,9 килограмма. Это стало возможно после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл. В WBO еще до боя заявили, что санкционируют поединок, но, как только Джермелл выйдет в ринг, он лишится титула по этой версии, а пояс перейдет к временному чемпиону — Тиму Цзю.

Тим Цзю — старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю. Он выступает под флагом Австралии. Цзю-младший в профессиональном боксе одержал 24 победы, 17 из которых — нокаутом.

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Американский боксер отказался от боя с чемпионом мира Тимом Цзю
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