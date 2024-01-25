Титульный бой Бивола и Бетербиева пройдет 1 июня в Эр-Рияде

Непобежденные российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев 1 июня проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Дмитрий Бивол является чемпионом мира по версии WBA — его победная серия составляет 22 поединка. В последнем бою 23 декабря Бивол единогласным решением судей победил британца Линдона Артура.