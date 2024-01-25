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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Титульный бой Бивола и Бетербиева пройдет 1 июня в Эр-Рияде

Как сообщает в соцсетях журналист Дэн Рафаэль, контракт на поединок будет подписан в ближайшее время.

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Непобежденные российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев 1 июня проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Дмитрий Бивол является чемпионом мира по версии WBA — его победная серия составляет 22 поединка. В последнем бою 23 декабря Бивол единогласным решением судей победил британца Линдона Артура.

Артур Бетербиев владеет поясами WBC, WBO и IBF — он досрочно завершил все свои 20 боев. 13 января Бетербиев в седьмом раунде нокаутировал еще одного боксера из Великобритании — Каллума Смита.

 Титульный бой Бивола и Бетербиева пройдет 1 июня в Эр-Рияде
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