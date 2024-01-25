Титульный бой Бивола и Бетербиева пройдет 1 июня в Эр-Рияде
Как сообщает в соцсетях журналист Дэн Рафаэль, контракт на поединок будет подписан в ближайшее время.
Как сообщает в соцсетях журналист Дэн Рафаэль, контракт на поединок будет подписан в ближайшее время.
Непобежденные российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев 1 июня проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Дмитрий Бивол является чемпионом мира по версии WBA — его победная серия составляет 22 поединка. В последнем бою 23 декабря Бивол единогласным решением судей победил британца Линдона Артура.
Артур Бетербиев владеет поясами WBC, WBO и IBF — он досрочно завершил все свои 20 боев. 13 января Бетербиев в седьмом раунде нокаутировал еще одного боксера из Великобритании — Каллума Смита.