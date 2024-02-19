МОК окончательно отказал Пакьяо в допуске на Олимпиаду в Париже
Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо не выступит на Олимпийские играх в Париже. Об этом сообщает Boxing News 24.
Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо не выступит на Олимпийские играх в Париже. Об этом сообщает Boxing News 24.
45-летний филиппинец получил от МОК окончательный отказ в допуске на Олимпиаду, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.
«Очень жаль, что наш боксерский идол не допущен из-за своего возраста и неучастия в отборочных соревнованиях, которые обязательны для всех, чтобы попасть в Париж», — сказал президент филиппинского НОК Абрахам Толентино.
В сентябре 2023 года Пакьяо заявил о планах выступить на Олимпийских играх в Париже, однако ему так и не удалось оспорить возрастное ограничение Международной боксерской ассоциации (IBA), которое составляет 40 лет.
Мэнни Пакьяо является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету 72 боя, в которых он одержал 62 победы (39 — нокаутом) при восьми поражениях и двух ничейных результатах. Последний профессиональный бой Пакьяо провел в августе 2021 года, уступив единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу.