Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Лада
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Брентфорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Чикаго
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Оттава
24
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Кевин Джонсон: Ставлю себе задачу жениться в России

Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон сообщил, что хочет жениться в России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ставлю себе задачу жениться в России. Как я не раз говорил, российские женщины — лучшие в мире. Американки и все остальные им проигрывают. Правда, нужно с женщинами быть осторожным», — приводит слова Джонсона ТАСС.

9 января президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Джонсону. Он обратился к президенту с просьбой о получении гражданства сразу после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года.

16 февраля Джонсон провел первый бой в статусе российского гражданина. На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» он одержал победу над 32-летним ирландцем Шоном Тернером.

За профессиональную карьеру 44-летний Джонсон принял участие в 61 поединке, одержав 37 побед (20 — нокаутом) и потерпев 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.

 В Татарстане описали роль Загитовой в ее школе двумя словами
ЦСКА объявил о переходе футболиста молодежной сборной Алжира
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь