Кевин Джонсон: Ставлю себе задачу жениться в России
Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон сообщил, что хочет жениться в России.
Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон сообщил, что хочет жениться в России.
«Ставлю себе задачу жениться в России. Как я не раз говорил, российские женщины — лучшие в мире. Американки и все остальные им проигрывают. Правда, нужно с женщинами быть осторожным», — приводит слова Джонсона ТАСС.
9 января президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Джонсону. Он обратился к президенту с просьбой о получении гражданства сразу после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года.
16 февраля Джонсон провел первый бой в статусе российского гражданина. На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» он одержал победу над 32-летним ирландцем Шоном Тернером.
За профессиональную карьеру 44-летний Джонсон принял участие в 61 поединке, одержав 37 побед (20 — нокаутом) и потерпев 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.