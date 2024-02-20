Кевин Джонсон: Ставлю себе задачу жениться в России

«Ставлю себе задачу жениться в России. Как я не раз говорил, российские женщины — лучшие в мире. Американки и все остальные им проигрывают. Правда, нужно с женщинами быть осторожным», — приводит слова Джонсона ТАСС.

9 января президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Джонсону. Он обратился к президенту с просьбой о получении гражданства сразу после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года.

16 февраля Джонсон провел первый бой в статусе российского гражданина. На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» он одержал победу над 32-летним ирландцем Шоном Тернером.