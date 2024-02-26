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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Российскому боксеру Кевину Джонсону выдали сертификат на квартиру

Получившему российское гражданство боксеру Кевину Джонсону вручили сертификат на квартиру в Самаре.

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Источник: Соцсети

Церемония вручения сертификата Джонсону прошла во время международного боксерского турнира «Бокс на Волге». Перед мероприятием спортсмен поприветствовал жителей Самары и произнес на русском языке: «Самара, я дома».

«Я получил квартиру в Самаре. Мне дали сертификат. Я люблю Самару, люблю Россию. Приглашаю на новоселье. В ближайшее время я устроюсь на работу, буду тренировать», — приводит слова Джонсона ТАСС.

«Сегодня необычный день. Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал, у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. Мы ему вручаем сертификат на получение квартиры в городе Самара», — сказал промоутер Владимир Хрюнов «РИА Новости Спорт».

9 января президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Джонсону. Он обратился к президенту с просьбой о получении гражданства сразу после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года.

16 февраля Джонсон провел первый бой в статусе российского гражданина. На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» он одержал победу над 32-летним ирландцем Шоном Тернером.

За профессиональную карьеру 44-летний Джонсон принял участие в 61 поединке, одержав 37 побед (20 — нокаутом) и потерпев 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.

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