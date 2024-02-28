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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский боксер Севейдж назвал Россию великой страной

Также Деандре рассматривает возможность получения российского паспорта.

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2 марта в Губкине Белгородской области 33-летний Деандре Севейдж проведет боксерский поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова.

«Россия — великая страна, здесь удивительные люди. В СМИ все показывают иначе. И когда я вернусь в США, то буду говорить об этом людям. Мне нравится здесь, мне нравится Россия», — приводит ТАСС слова Деандре Севейджа.

По словам депутата Госдумы РФ от Белгородской области Никиты Румянцева, американец высказал устное желание стать гражданином России

В активе Кудряшова 26 побед и шесть поражений. Севейдж одержал четыре победы в четырех поединках в карьере.

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