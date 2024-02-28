Американский боксер Севейдж назвал Россию великой страной
Также Деандре рассматривает возможность получения российского паспорта.
Также Деандре рассматривает возможность получения российского паспорта.
2 марта в Губкине Белгородской области 33-летний Деандре Севейдж проведет боксерский поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова.
«Россия — великая страна, здесь удивительные люди. В СМИ все показывают иначе. И когда я вернусь в США, то буду говорить об этом людям. Мне нравится здесь, мне нравится Россия», — приводит ТАСС слова Деандре Севейджа.
По словам депутата Госдумы РФ от Белгородской области Никиты Румянцева, американец высказал устное желание стать гражданином России
В активе Кудряшова 26 побед и шесть поражений. Севейдж одержал четыре победы в четырех поединках в карьере.