Фьюри возобновил тренировки и оставил послание Александру Усику

Фьюри должен был провести бой звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с украинцем Александром Усиком 17 февраля в Эр-Рияде, но получил рассечение во время подготовки к поединку. Из-за этого бой перенесли на 18 мая. Таким образом встреча между британцем и украинцем была отложена в третий раз.