Фьюри возобновил тренировки и оставил послание Александру Усику
Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам после травмы.
Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам после травмы.
Фьюри должен был провести бой звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с украинцем Александром Усиком 17 февраля в Эр-Рияде, но получил рассечение во время подготовки к поединку. Из-за этого бой перенесли на 18 мая. Таким образом встреча между британцем и украинцем была отложена в третий раз.
«Кто-нибудь, скажите Александру Усику, что маэстро вернулся! Жду не дождусь», — подписал видео Фьюри.
Усик является чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF. На счету 37-летнего украинца 21 победа в 21 поединке, 14 из которых были одержаны нокаутом.
Фьюри владеет чемпионским поясом WBC в тяжелом весе. У 35-летнего британца 34 победы в 35 поединках. Поединок Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничейным результатом.