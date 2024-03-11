СМИ: В Германии застрелен экс-чемпион мира по боксу

Как сообщает Bild, профессиональный боксер косовско-албанского происхождения Бесар Нимани был убит вечером 9 марта, когда выходил из парикмахерской. Предполагается, что боксер был убит группой лиц в количестве пяти-шести человек. По данным источника, злоумышленники выпстили 16 пуль в Нимани. Прибывшая на место происшествия скорая помощь не сумела спасти спортсмена.

Нимани переехал в Германию в 1997 году. Спортсмен владел поясом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. На его счету 26 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

У боксера осталисьтрое детей — 8-летний сын и две дочери (2020 и 2021 года рождения).