«Буду ломать кости». Фьюри оставил грозное послание Усику

«Усик и его приятель похожи на толстых карликов. Тебе понадобится сильный пресс, потому что я буду ломать кости», — написал Фьюри, прикрепив к публикации фото Усика с тренировки.

Источник: Соцсети

Поединок Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ожидается, что гонорар Фьюри за этот бой превысит 100 млн долларов.

Изначально чемпионский бой должен был состояться 23 декабря 2023 года, но по инициативе Фьюри он был перенесен. 28 октября британец провел боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и раздельным судейским решением одержал победу. После десятираундового поединка он запросил дополнительное время на восстановление и подготовку к бою. Новая дата была назначена на февраль, но за две недели до поединка Фьюри получил глубокое рассечение во время тренировочного спарринга, что привело к еще одному переносу.

В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 36-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом в десятом раунде победив соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев, одержав в них 34 победы (24 — нокаутом) при одной ничье.