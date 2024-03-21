Геннадий Головкин прилетел в Афины на матч сборной Казахстана

Источник: НОК РК

21 марта сборная Казахстана сыграет полуфинал стыковых матчей Пути C со сборной Греции. Как сообщает Kazinform со ссылкой на Olympic.kz, глава НОК Геннадий Головкин отправился в Афины поддержать национальную команду по приглашению Казахстанской федерации футбола.

В случае победы над греками сборная Казахстана проведет встречу за право участия в Евро-2024 с сильнейшей командой из пары Грузия — Люксембург. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.