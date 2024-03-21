Геннадий Головкин прилетел в Афины на матч сборной Казахстана
Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана и известный боксер прилетел в Афины на матч Греция — Казахстан.
Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана и известный боксер прилетел в Афины на матч Греция — Казахстан.
21 марта сборная Казахстана сыграет полуфинал стыковых матчей Пути C со сборной Греции. Как сообщает Kazinform со ссылкой на Olympic.kz, глава НОК Геннадий Головкин отправился в Афины поддержать национальную команду по приглашению Казахстанской федерации футбола.
В случае победы над греками сборная Казахстана проведет встречу за право участия в Евро-2024 с сильнейшей командой из пары Грузия — Люксембург. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
41-летний Геннадий Головкин возглавил Национальный Олимпийский комитет Казахстана в конце февраля 2024 года. Головкин — серебряный призер Олимпийских игр 2004 года. Боксер добился больших успехов среди профессионалов — завоевывал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBC и IBO. Головкин провел 45 матчей как профессионал (42 победы, два поражения и одна ничья) и 350 матчей в качестве любителя.