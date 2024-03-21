Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Казахстан
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Литва
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Швеция
Футбол. Сборные
23:55
Уругвай U21
Россия U21
Хоккей. НХЛ
22.03
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.03
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.03
Флорида
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Миннесота
60
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Торонто
37
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
2023
Греция
Франция
22
2023
Гибралтар
Нидерланды
06
2023
Хорватия
Армения
10
2023
Уэльс
Турция
11
2023
Румыния
Швейцария
10
2023
Андорра
Израиль
02
2023
Косово
Беларусь
01
2023
Северная Македония
Англия
11
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Геннадий Головкин прилетел в Афины на матч сборной Казахстана

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана и известный боксер прилетел в Афины на матч Греция — Казахстан.

Источник: НОК РК

21 марта сборная Казахстана сыграет полуфинал стыковых матчей Пути C со сборной Греции. Как сообщает Kazinform со ссылкой на Olympic.kz, глава НОК Геннадий Головкин отправился в Афины поддержать национальную команду по приглашению Казахстанской федерации футбола.

В случае победы над греками сборная Казахстана проведет встречу за право участия в Евро-2024 с сильнейшей командой из пары Грузия — Люксембург. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

41-летний Геннадий Головкин возглавил Национальный Олимпийский комитет Казахстана в конце февраля 2024 года. Головкин — серебряный призер Олимпийских игр 2004 года. Боксер добился больших успехов среди профессионалов — завоевывал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBC и IBO. Головкин провел 45 матчей как профессионал (42 победы, два поражения и одна ничья) и 350 матчей в качестве любителя.

 Щербакова сняла видео во время операции на голеностопе
Генсек РФС: матч Россия — Камерун мог сорваться за два часа до начала
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь