Тим Цзю: Я вернусь. За всеми поясами

Накануне 29-летний боксер в Лас-Вегасе проиграл раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундору. На кону стояли чемпионские титулы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

«Поздравляю Себастьяна Фундору. Заслуженная победа. Никогда не боялся вызовов и старался вдохновить новое поколение бороться с любыми невзгодами. Я вернусь. За всеми поясами. Цель остается прежней», — написал Цзю в соцсетях.

Ранее стало известно, что Тим Цзю проведет реванш с Фундорой, так как эта опция была предусмотрена в контракте.