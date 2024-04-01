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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Тим Цзю: Я вернусь. За всеми поясами

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю прокомментировал первое поражение на профессиональном ринге.

Источник: boxingscene.com

Накануне 29-летний боксер в Лас-Вегасе проиграл раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундору. На кону стояли чемпионские титулы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

«Поздравляю Себастьяна Фундору. Заслуженная победа. Никогда не боялся вызовов и старался вдохновить новое поколение бороться с любыми невзгодами. Я вернусь. За всеми поясами. Цель остается прежней», — написал Цзю в соцсетях.

Ранее стало известно, что Тим Цзю проведет реванш с Фундорой, так как эта опция была предусмотрена в контракте.

Тим (Тимофей) Цзю является сыном бывшего абсолютно чемпиона мира Кости Цзю. Он родился в Сиднее и выступает под флагом Австралии. Всего на его счету 25 профессиональных поединков, в которых он одержал 24 победы (17 — нокаутом).

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