Папа Римский благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри

«У Папы Франциска есть фонд. Я узнал, что существует программа под названием “Футбол с ценностями”. Я предложил Папе создать “Бокс с ценностями”. Он согласился и сразу же увлекся боксом. С этого дня мы проводим множество акций, тренировок для тысяч людей во всем мире.



Я принес пояс, он благословил и подписал его. Папа подписал одну сторону и сказал, что я должен подписать другую, иначе боец подумает, что я болею за кого-то одного. У него нет победителя. Он с нетерпением ждет 18 мая.



Папа сравнил кобру и мангуста. Мангуст — маленький, королевская кобра — самая страшная змея, и все же мангуст ее побеждает. И он приводит эту аналогию, говоря, что в жизни иногда нужно знать свои слабости и сильные стороны, использовать их и всегда знать слабости своего врага», — сказал Сулейман.