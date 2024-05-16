Папа Римский благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри

Поединок пройдет в Саудовской Аравии в субботу, 18 мая. Победитель этого противостояния взойдет на вершину как первый абсолютный чемпион в тяжелом весе после Леннокса Льюиса и станет первым обладателем этого титула в эпоху четырех поясов.
«У Папы Франциска есть фонд. Я узнал, что существует программа под названием “Футбол с ценностями”. Я предложил Папе создать “Бокс с ценностями”. Он согласился и сразу же увлекся боксом. С этого дня мы проводим множество акций, тренировок для тысяч людей во всем мире.
Я принес пояс, он благословил и подписал его. Папа подписал одну сторону и сказал, что я должен подписать другую, иначе боец подумает, что я болею за кого-то одного. У него нет победителя. Он с нетерпением ждет 18 мая.
Папа сравнил кобру и мангуста. Мангуст — маленький, королевская кобра — самая страшная змея, и все же мангуст ее побеждает. И он приводит эту аналогию, говоря, что в жизни иногда нужно знать свои слабости и сильные стороны, использовать их и всегда знать слабости своего врага», — сказал Сулейман.
В августе 2023 года Усик провел вторую защиту титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету 37-летнего боксера 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).
В декабре 2022 года Фьюри провел третью успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBC, техническим нокаутом в десятом раунде победив соотечественника Дерека Чисору. 35-летний британец провел 35 боев, одержав в них 34 победы (24 — нокаутом) при одном ничейном результате.
В андеркарте боя Усик — Фьюри выступит российский боксер Сергей Ковалев, который сразится со шведом Робином Сафаром.