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19:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор: Если кто-то и победит Фьюри, то это Усик

Боксерский поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Источник: Reuters

Бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри является самым ожидаемым поединком в мировом боксе последних нескольких лет. Последний раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе становился британец Леннокс Льюис в 1999 году. Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор высказал свое мнение о предстоящем поединке.

«Усик — хитрый и коварный боксер. Если кто-то и может победить Тайсона Фьюри, то это, вероятно, будет Усик. Тайсон тоже хитрый боксер. К тому же он достаточно габаритный. Его трудно победить на боксерском ринге», — приводит слова Конора портал Boxing News.

Александр Усик завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. В августе 2023 года 37-летний Усик защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, нокаутировав в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. На счету украинца 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу (14 — нокаутом).

35-летний Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC. В своем последнем бою в октябре 2023 года британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.

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