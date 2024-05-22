Бой Усик — Фьюри побил рекорд по пиратским трансляциям

Поединок состоялся 19 мая в Саудовской Аравии. Бой на платной основе транслировали телеканалы Sky Sports, TNT Sport и DAZN. Стоимость трансляции составляла 30 долларов (около 2700 рублей). Однако, как минимум 20 млн зрителей посмотрели бой нелегально через пиратские трансляции в Интернете, из-за чего обладатели официальных ТВ-прав недосчитались около 120 млн долларов.

Аналитики Yield Sec зафиксировали не менее двух тысяч источников нелегальных трансляций. Большая часть из них пришлась на Европу (45%), Северную Америку (25%) и Азию (16%). Среди стран лидером по числу пиратских источников трансляции стала Великобритания (18%). По оценкам компании, на родине Фьюри пиратскую трансляцию посмотрели не менее четырех миллионов зрителей.

Отмечается, что общее количество просмотров боя между Усик — Фьюри на нелегальных трансляциях стало одним из самых высоких, когда-либо зарегистрированных для любого спортивного события. Для сравнения, аудитория мартовского поединка между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну на пиратских трансляциях была в 36 раз меньше.