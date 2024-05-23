Усик возглавил рейтинг лучших боксеров во всех категориях

18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

После этого триумфа украинец поднялся с третьей строчки на первую в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN. До этого рейтинг возглавлял абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, на втором месте был неоспоримый чемпион в двух весовых категориях Наоя Иноуэ.