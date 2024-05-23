Александр Усик сыграет в одном фильме с Дуэйном Джонсоном

Дуэйн Джонсон сыграет роль в байопике про экс-чемпиона UFC в тяжелом весе американца Марка Керра. Фильм получил название «Крушащая машина», такое прозвище было у Керра во время профессиональной карьеры. Усик появится в картине в роли украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.

Вовчанчин и Керр встречались в октагоне в 1999 году на турнире PRIDE 7. Победу в поединке одержал украинец, но позднее бой был признан несостоявшимся, поскольку судьи посчитали, что Вовчанчин использовал запрещенные удары коленями. Через год Вовчанчин встретился с Керром на турнире PRIDE 12 и победил единогласным решением судей.

Ранее Усик уже принимал участие в озвучании героя из мультфильма, а также сыграл небольшую роль в украинском боксерском фильме «Правила боя».

18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.